Las zonas altas de Grecia, específicamente la Reserva Bosque del Niño en San Isidro, registraron una inusual granizada este miércoles que cubrió el suelo como si fuera nieve, tras intensas lluvias y tormentas eléctricas.

Testigos describieron el fenómeno como “algo nunca visto”, mientras funcionarios del SINAC documentaban la escena, donde el hielo se mantuvo por horas en este atractivo turístico de Alajuela.

El evento también afectó áreas aledañas al volcán Poás, donde residentes compartieron imágenes de caminos y pastizales teñidos de blanco.