Zona de convergencia traerá lluvias al país en lo que resta de la semana

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Zona de Convergencia Intertropical será la responsable de las lluvias en el país durante lo que resta de la semana, según el pronóstico del IMN.

El territorio nacional permanecerá bajo condiciones de mayor humedad e inestabilidad atmosférica en los próximos días.

Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre el comportamiento de este sistema en el país.

Adriana Mora, meteoróloga IMN, afirma que “en el periodo de las primas horas del día, se espera que se presente la principal actividad en las regiones marítimas del pacífico”.