Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La Zona de Convergencia Intertropical traerá lluvias al país, y cuatro sectores tienen la mayor probabilidad de ser afectados, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional.

Gabriela Chinchilla, meteoróloga IMN, comenta que “para este jueves vamos a tener una zona de convergencia intertropical posicionada sobre el territorio nacional”.

El desplazamiento de este sistema atmosférico mantendrá las condiciones lluviosas en distintas regiones del territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantener la precaución en las zonas identificadas con mayor probabilidad de precipitaciones.