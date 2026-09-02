Zona de Convergencia Intertropical se aproximará al país

La Zona de Convergencia Intertropical se aproxima a Costa Rica debido a los vientos alisios débiles en el Mar Caribe.

Se esperan lluvias en el Caribe y el Pacífico, con especial vulnerabilidad en las cuencas del Caribe Norte y Pacífico Sur.

La saturación de los suelos por aguaceros recientes incrementa el riesgo en estas regiones durante los próximos días.

“Esta condición, junto con factores locales, favorecerá un patrón inestable y lluvioso sobre el territorio nacional”, indicó Adriana Mora, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).