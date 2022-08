Andrés Soto Solís

Marco Ureña sacó su lado formador y hasta paterno (como el lo señala en la entrevista) con Yustin Salas, esto luego que el jugador del momento en Saprissa tuviera una jugada anti Fair Play con el delantero.

Salas le mordió la pantorrilla izquierda a Ureña, un situación que el jugador catalogó así: “Nunca le había pasado algo así en la carrera”.

“No quiero denunciarlo la verdad, yo soy pro en apoyar los jóvenes y sé que Yustin tiene mucho futuro, no quiero crear un ambiente negativo contra él, creo que entendió la lección” señaló el 21 brumoso.

Marco Ureña señaló que habló con el joven jugador del Saprissa y aseguró que más que el jugador se arrepintió.

“Me dijo que no se sintió orgulloso de lo que hizo, espero que aprendiera la lección y ojalá pueda cambiar esas cosas para verlo en Europa, para mi es complicado que me pase algo así, ni si quiera me siento orgulloso de contarlo”.

Ureña tomó la acción de Salas como algo que hicieran sus hijos y señaló que prefirió hablar con el morado antes de buscar que lo sancionaran o bien denunciarlo posterior al juego.

“Total anti Fair Play, como les digo esto no lo he visto nunca en mi carrera, pero creo que lo tomé como lo tomaría con mis hijos, corregirlos y no castigarlos, si al final me voy a castigar yo también”.