Municipal Liberia tiene como objetivo fichar al arquero de la ADG, Antonny Monreal, así lo confirmaron en en Versión Preliminar de Radio Monumental.

“Hay un interés del 100% en tener a Anthony Monreal con nosotros y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que en el torneo de Clausura Anthony Monreal sea portero nuestro” señaló Hancer Zúñiga, director deportivo del Municipal Liberia.

Estas declaraciones generaron molestias en Yosimar Arias, gerente deportivo de la ADG. Arias también habló en el programa de los 93.5 FM sobre lo que pasa con su arquero y el interés del equipo liberiano.

“Eso lo sabemos, no es algo nuevo que me sorprenda, de liga menor el torneo pasado se nos llevaron 10 jugadores y si tienen el dinero y la capacidad para llevarse a Monreal muy bien por ellos, pero me parece que ellos no tienen más allá de lo que ven”.

No dudó en señalar que en Liberia no aprovecharon la oportunidad cuando el arquero estuvo libre después de su paso por Grecia.

” Por qué no lo trajeron cuando Monreal vino a Grecia y se volvió a ir a México y estuvo sin equipo, a mi me da mucha satisfacción hacerle el trabajo a algunos gerentes deportivos, eso me llena que sé mucho de fútbol y no como otros que es muy fácil venir y querer llevarse el portero, así es muy fácil”.

El gerente deportivo de la ADG señaló que todo dependerá de la decisión del arquero, ya que ellos están haciendo todo de su parte para quedarse con el jugador.

“Si Monreal toma la decisión, que también estamos haciendo el esfuerzo económico para que él siga y si no yo sé que tengo la capacidad para buscar otro como Monreal”.

También confirmó en el programa que no solo Liberia está interesado en el arquero mexicano.

“Yo tengo muy buena relación con él, yo fui el que lo trajo al país, nosotros estamos haciendo el esfuerzo económico para que Antonny siga, va a ser una decisión no de dinero, porque vamos a hacer el máximo esfuerzo, va a ser una decisión meramente de Antonny que es un gran portero, un gran ser humano, con nosotros tiene 2 años de estar acá en el club, no solo Liberia lo quiere, lo quieren varios equipos y vamos a luchar hasta el final”.

Yosimar Arias tampoco descartó la posibilidad de buscar otro arquero con la misma jerarquía de Monreal.

“Yo si tengo la capacidad para traer otro portero y que se haga grande como se hizo Tony”.

Al mexicano le mejoraron las condiciones y esperan que también el arraigo con el club pueda inclinar la balanza para que se quede en Guanacasteca.

“Vamos a mejorarle las condiciones económicas sobre todo, porque se lo merece, se lo ha ganado, pero ya es una decisión de él, lo que le ofrecimos no sé si Liberia le ofreció más o lo mismo, aquí ya tiene el cariño de toda una provincia, la ADG es un equipo muy querido en el fútbol nacional y ha sido el mejor portero en los últimos dos torneos”.

Yosimar tiró otro dardo al señalar que este jueves iban a anunciar otra renovación de un jugador que también quería el equipo liberiano.

“Hoy vamos a anunciar a uno que ya lo renovamos que también ellos lo querían”.