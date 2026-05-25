Yokasta Valle utilizará en su pelea un traje hecho por su hermana

La boxeadora costarricense Yokasta Valle subirá al ring este sábado en busca de su séptimo título mundial utilizando un traje confeccionado por su propia hermana, quien se inspiró en la Mujer Maravilla y en los emblemas patrios de Costa Rica.

La hermana de Yokasta explicó que la boxeadora siempre le encantó la Mujer Maravilla por la fuerza que representa como una de las pocas superheroínas, y a partir de ahí surgió la inspiración para hacer un traje diferente que tuviera movimiento y se distinguiera de los que usaban otras mujeres en el boxeo en ese momento.

La hermana de Yokasta señaló que en el mercado no hay trajes de boxeo para mujeres con tallajes adecuados, por lo que muchas peleadoras también la contactan para sus vestimentas. El traje está en su última fase y se tiene previsto que llegue a El Paso, Texas, este miércoles.