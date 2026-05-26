Yokasta Valle se sometió a pruebas médicas previo a la pelea por el título mundial

La boxeadora costarricense Yokasta Valle llegó a la ciudad de El Paso, Texas, donde este sábado enfrentará a la mexicana Lourdes Juárez, y este martes se sometió a las pruebas médicas de control previo al combate que exige la Comisión Atlética de Texas.

Durante la mañana, la peleadora realizó exámenes de sangre, pruebas físicas de rigor, fondo de ojo y exámenes neurológicos, todos ellos requisitos indispensables para poder recibir la autorización médica y subir al ring en una pelea profesional.

La costarricense tiene prevista una sesión de entrenamiento esta tarde donde afinará detalles de táctica, principalmente para enfrentar a la experimentada Juárez, una excampeona mundial que representa un duro obstáculo en su camino.