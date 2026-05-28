Yokasta Valle tuvo entrenamiento abierto para estar con sus seguidores

La boxeadora profesional Yokasta Valle, tuvo un entrenamiento abierto en El Paso, Texas, para compartir con sus seguidores previo a su combate mundial.

La boxeadora se enfrentará a la mexicana Lourdes Juárez por el título mundial de las 108 libras y “busca su séptimo campeonato mundial”, afirmó Jay “Panda” Najar, entrenador de Valle.

Su entrenador destacó que Yokasta hará historia para Costa Rica, Centroamérica y los latinos, inspirando a nuevas boxeadoras. La pelea será transmitida este sábado 30 de mayo a partir de las 7 de la noche por Canal 6 y Repretel.com.