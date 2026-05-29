La boxeadora profesionar Yokasta Valle ya tuvo el cara a cara con su rival mexicana Lourdes Juárez, a 2 días de disputar el cinturón mundial de las 108 libras en El Paso, Texas.

La costarricense mantuvo la seriedad mientras veía fijamente a Juárez, quien sostuvo una leve sonrisa durante el encuentro frente al público que alentaba a su favorita.

La boxeadora nacional aseguró que “el hambre de hacer grandes cosas e impulsar a futuras generaciones la mantienen motivada” para pelear por su séptimo título mundial.