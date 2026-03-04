Yogur griego, natural o kefir: claves para elegir la opción más saludable

La nutricionista recomienda yogures con lista de ingredientes corta: leche, cultivos probióticos y pocos aditivos. El azúcar ideal: 5 gramos por porción.

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La nutricionista Denisse Campos compartió recomendaciones clave para elegir un yogur saludable, enfatizando en la lectura de etiquetas. Explicó que la lista de ingredientes debe ser corta: idealmente leche, cultivos probióticos y pocos aditivos.

En cuanto al azúcar, recomendó que contenga 5 gramos o menos por porción, equivalente a una cucharadita. Sobre la grasa, señaló que no es mala si se busca saciedad, pero para reducir grasa corporal es preferible optar por versiones bajas en grasa, entre 0 y 5 gramos.

Los probióticos del yogur benefician la microbiota intestinal, siempre que el producto sea de calidad.