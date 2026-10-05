Yerlan Sosa debutó en la selección mayor 5 meses antes de jugar el Mundial Sub-20

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Yerlan Sosa debutó en la selección mayor cinco meses antes de jugar el Mundial Sub-20, según lo destacado en el ámbito deportivo.

El defensor afirma que “solo queda seguir adelante con los pies sobre la tierra y seguir”.

Asimismo, el defensor llegó a Alajuelense en 2018 como parte de su trayectoria en el fútbol nacional.

Por consiguiente, Yerlan Sosa debutó en la selección mayor cinco meses antes del Mundial Sub-20, tras haber llegado a Alajuelense en 2018.