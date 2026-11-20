Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Yendry Murillo, tiktoker resiliente de Coyol de Alajuela, padece una enfermedad degenerativa llamada síndrome de Wilson, que acumula cobre en el cerebro y daña el sistema nervioso central.

Aunque la condición afecta su motricidad y comunicación, ella se tapa la nariz para poder comunicarse y usa el celular como herramienta para hacer conciencia en sus redes sociales.

Su momento más duro, según relata, fue entregarse a Dios, y hoy desea tener clientes como contadora, su sueño.