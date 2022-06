Yailin La Más Viral, prometida de Anuel AA volvió a protagonizar una polémica: fue arrestada en Santo Domingo a la salida de una discoteca. Todo esto se vio a través de un video. En el clip, difundido por el programa de entretenimiento ‘Chisme no like’, se ve a la intérprete de ‘Chivirika’ discutiendo y siendo detenida por los oficiales de República Dominicana. Según el programa, la causa de esto habría sido por, supuestamente, haber hecho desorden público en una calle, después de haber salido de una discoteca con otros sujetos. Aún se desconoce la fecha de grabación de este video.

Sin embargo, la prometida del reguetonero actuó no se tomó a mal su detención. Acto seguido, se puso a bailar en la mitad del establecimiento penal.El video no tardó en hacerse viral y los seguidores de la pareja creen que este comportamiento es debido a que estaba bajo efectos de alcohol. Hasta el momento, ni la cantante ni Anuel (quien no aparece en la detención) se han pronunciado al respecto de lo sucedido.

Yailin, entre las más lindas de 2022

El pasado mes de mayo, la revista “People en español” inició las votaciones para el concurso ‘Elige a tu Bello 2022’. En este, se elegiría al hombre y la mujer más hermosos de la farándula nacional e internacional. Yailin la más viral formó parte de esta lista. La revista latina anunció los dos ganadores de la votación virtual y gracias a los votos del público fueron Yailin y el influencer de raíces colombianas Cristan Carabias, hijo de la actriz Ximena Duque.

El video que circula de Yailin en prisión.

No obstante, esta elección resultó, como todo lo que rodea a la cantante, polémica. Muchos le echaron en cara sus cirugías. Sin embargo, cabe destacar que quienes eligen a los ganadores son los lectores. “Gracias a todos los que votaron por mí. Y a People en español por apoyarme cómo lo hacen” “, dijo en exclusiva a People la dominicana. “Me siento bella”, bromeó.