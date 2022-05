No gana para disgustos: Yailin La Más Viral, novia del polémico reguetonero Anuel, ha sido muy criticada en esta semana: primero los fans alegaban que desafinaba en sus presentaciones. Luego, estallaron las críticas cuando prohibieron la entrada de personas con pelucas de colores a sus conciertos. Ahora, la dominicana fue agredida por una persona sin identificar a la salida de un show.

Aunque iba bien rodeada de su equipo de seguridad, una mano logró colarse en la multitud y le tiró del cabello, despeinándole la peluca (ella usa). Ante esto, la polémica influencer se pronunció en las redes:

“A la persona que hizo esto, espero que le dé gracias a ese Dios que está allá arriba, porque ni yo ni Ema nos dimos cuenta. De lo contrario, ya estarían demandando y reclamando dinero por la pela (golpiza) que se hubiera ganado”, comentó.

Reacciones

Lo comentado por la joven, generó múltiples de reacciones: por un lado, los hubo quienes la apoyaron. Sin embargo, por otra parte opinaron que podía ser un montaje organizado para generar más repercusión. Incluso, Yailin fue acusada de querer imitar a Karol G, quien fue noticia hace una semana porque una mujer le arrojó una bebida cuando salía del concierto.

“Al Menos tenía las extensiones bien puestas”, “Le da por hacer este show luego de que a Karol G la atacaron en Provenza, ya no sabe cómo parecerse a ella”“La gente es muy atrevida en serio…”, “Mas bien debe dar gracias que no la dejaron calva…”, “Casi se le lleva la cabeza”, “Estos fans están últimamente muy agresivos”, Dice que no se dio cuenta de quién fue, pero su equipo de seguridad estaba mirando a quien le haló el cabello”, “Eso no me causa risa, esto ya es agresión no normalicemos esto por favor“, “Huele a montaje”. Estos fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.