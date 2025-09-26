El número de extraditables solicitados por EE. UU. asciende a nueve, tras sumarse tres nuevos sospechosos ligados al narcotráfico y capturados en un operativo conjunto el pasado 1 de junio.

Los detenidos, identificados como un colombiano nacionalizado costarricense, el ciudadano colombiano de apellido Lozano y el venezolano Sánchez Chabarro, enfrentan una orden de captura emitida por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, destacó la cooperación entre autoridades en estas capturas, las cuales demuestran los esfuerzos por desarticular redes de crimen organizado con impacto transnacional.