Becky G estrenó este viernes “Esquemas”, su tercer álbum. El disco está compuesto de 14 canciones. Entre ellas se incluyen su gran éxito mundial “Mamiii” junto a Karol G, “No Mienten”, “FULANITO” Y “RAM PAM PAM” con Natti Natasha. También incluye el último single “Bailé Con Mi Ex”, que lanzó a principios de esta semana y acaba de compartir su video oficial hoy.

Uno de los motivos de este nombre es que la cantante mexicana estadounidense quiere “romper esquemas” y huir del encasillamiento.

“Mezclar, cambiar, elevar, crear es divertido para mí, y creo que en ese proceso hemos roto muchos esquemas”, explicó para una entrevista a EFE.

Como muchos artistas, Becky G aprovechó la pandemia para crear este nuevo trabajo. La cantante de 25 años contó que hasta antes de la llegada del covid, las giras y compromisos apenas le dejaban tiempo para su familia, su novio y entorno cercano, por lo que empezó a temer por su salud.

Becky G ideó su tercer álbum durante la pandemia. (Foto:Efe/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH).

“Me sentí muy enferma, me sentí mal, estaba tratando de encontrar el balance (…) y llegó el ‘boom’, que era la pandemia pero gracias a Dios me dio el tiempo de encontrar mi balance, porque desde niña he vivido con ansiedad”, confesó.

También añadió que la ansiedad es algo que “muchos pueden sentir hoy día” sin ser “necesariamente” artistas.

Las mujeres latinas en la música

Becky G, habló también de los prejuicios que viven las mujeres latinas que se dedican a la industria musical.

“En el mundo de la música latina, especialmente a las mujeres siempre nos tratan de poner en una cajita y diciendo: ‘ahí te quedas'”, señaló. “No quiero sentirme limitada como artista”, profundizó la artista, que canta tanto en inglés como en español.