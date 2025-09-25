El Tribunal Supremo de Elecciones reactivará este jueves 25 de septiembre el sistema de pago para la cédula digital, tras una suspensión técnica de tres días que se implementó para solucionar problemas de descarga en dispositivos Android.

La institución aclaró que la cédula física mantendrá su validez y que la obtención de la versión digital no será obligatoria, aunque representa una alternativa práctica con vigencia de cuatro años y un costo de 2.600 colones.

La aplicación, que ya está disponible para iOS y Android, utiliza estándares internacionales de seguridad que incluyen criptografía y verificación biométrica contra la base de datos del TSE, garantizando la protección de los datos personales de los usuarios que opten por este formato moderno.