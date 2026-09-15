Ya hay fecha para la llegada del tren a Paraíso de Cartago

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El tren a Paraíso llegará en julio del 2027, tras muchos años de espera, según anunció el gobierno durante el acto de llegada del fuego de la libertad.

La noticia fue confirmada por las autoridades en el marco de las celebraciones de la independencia, lo que representa un avance significativo para la conectividad ferroviaria en la provincia de Cartago.

El proyecto beneficiará a miles de usuarios que podrán trasladarse de manera más rápida y segura entre Paraíso y San José, una vez que el servicio esté operativo.