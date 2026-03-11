Ya quedó definida la fecha de la audiencia entre el Deportivo Saprissa y el delantero nacional Jimmy Marín.

Se realizará el próximo miércoles 18 de marzo, según el reporte oficial que conoció Deportes Repretel.

¿Por qué es la audiencia?

El futbolista le solicita al equipo tibaseño una suma de 120 mil dólares, por la venta al Orenburg de Rusia. La audiencia se llevará a cabo en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, en la Federación Costarricense de Fútbol.

Este caso inició en el 2022, cuando el delantero salió al fútbol ruso, lugar en donde aún se mantiene jugando, ahora con el KS Samara.