Ya hay fecha para el juicio de alias “Diablo” y alias “Tan”

Alias “Diablo” y alias “Tan” enfrentarán juicio el próximo 1 de abril de 2027, luego de que el Tribunal de Delincuencia Organizada confirmara la causa en su contra por la presunta participación en 12 sicariatos, según lo resuelto en las últimas horas por el juzgado competente.

La fecha del debate judicial fue fijada para dentro de aproximadamente ocho meses, tiempo en el que ambas partes deberán preparar sus respectivas estrategias procesales.

El Ministerio Público, que ha solicitado el aumento de la prisión preventiva para ambos imputados, busca garantizar que los acusados permanezcan detenidos hasta la celebración del juicio.