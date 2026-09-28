Ya hay fecha para definir si Carlo Díaz seguirá como fiscal general

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La sesión para votar la reelección del Fiscal General de la República, Carlo Díaz, quedó agendada para el próximo 19 de octubre, según decidieron los magistrados.

Aún queda por recibir por parte de Díaz su informe de labores como máximo jerarca del Ministerio Público.

La magistrada Damaris Vargas confirmó que Díaz necesita doce votos de los 22 magistrados para permanecer en el puesto cuatro años más.

Damaris Vargas, presidente del Poder Judicial, afirma que “todavía tiene tiempo para presentar su informe final, todavía no lo está presentando”.