El ministro de Justicia, Gerald Campos, aseguró que la megacárcel estará lista en junio del próximo año. El anuncio se dio durante la comparecencia de Campos en la conferencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Plazos y licitación

Campos explicó que el cartel licitatorio se publicará en los próximos días y que el proceso de adjudicación tardará cerca de un mes. Una vez iniciadas las obras, el plazo de construcción será de 195 días.

Financiamiento aprobado

La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto extraordinario de casi 8 mil millones de colones para iniciar el proyecto. Los 13 mil millones restantes provendrán del presupuesto ordinario del próximo año.

Capacidad y objetivo

La nueva infraestructura penitenciaria tendrá capacidad para más de 5.000 personas privadas de libertad y busca aliviar la crítica situación de sobrepoblación en el sistema carcelario del país.