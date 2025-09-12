Ya hay dosis disponibles de la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias y hospitales privados tras meses de escasez, con precios que varían significativamente entre ₡60.000 y ₡72.000 según el establecimiento.

Este cargamento inicial de 18.000 vacunas, que cumplió con todos los protocolos de cadena de frío, responde a la alta demanda de viajeros que requieren la inmunización para visitar países sudamericanos como Brasil y Colombia.

Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara de Salud, confirmó que las agencias de viaje ya gestionan citas anticipadas para clientes, mientras se recomienda comparar precios.