El túnel en La Lima de Cartago se inaugurará el 15 de septiembre según confirmó el Consejo Nacional de Vialidad, obra que representa una inversión histórica en concreto y que busca descongestionar las presas vehiculares en esta zona de alta transitabilidad.

Los cartagineses esperan que esta infraestructura mejore significativamente la movilidad en el sector oriental del Valle Central.

Este proyecto forma parte del plan de modernización vial que ejecuta el gobierno en coordinación con municipalidades.