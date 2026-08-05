Ya existen atentados contra integrantes de la organización de alias Diablo

Poco más de una semana después de la captura de Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, se han registrado tres atentados contra integrantes de su organización.

Los hechos ocurrieron en el Caribe y Guanacaste, incluyendo un ataque a una vivienda en Santa Marta, Batán, donde dos sujetos dispararon más de 30 veces contra un joven vinculado a la estructura.

Además, un cuerpo fue hallado en un canal de riego en Matina y dos jóvenes fueron asesinados en Nicoya. Las autoridades investigan si se trata de una guerra entre grupos rivales o disputas internas por el control de los puntos de venta.