Los encuentros arrancan a partir de este viernes 9 de diciembre con horarios entre las 9 a.m y 1 p.m.

Con partidos llenos de emociones y sorpresas, los cuartos de final del Mundial 2022 están listos para jugarse.

Los juegos se disputarán entre el viernes 9 de diciembre y el sábado 10 de diciembre, con horarios entre las 9 a.m y 1 p.m.

Los juegos arrancarán el viernes 9 de diciembre a las 9 a.m con el duelo entre Croacia vs Brasil; y por la tarde, se jugará el Países Bajos vs Argentina.

El sábado 10 de diciembre, la sorpresa Marruecos se enfrentará a Portugal, que viene motivada tras vencer 6-1 a Suiza.

Ese mismo día, pero a la 1 p.m, uno de los encuentros más esperados por los aficionados: Inglaterra vs Francia.

Así quedan los cuartos de final: