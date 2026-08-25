Ya está el presupuesto para la construcción del puente peatonal en la radial de Alajuela

La construcción del puente peatonal en la radial de Alajuela cuenta con un presupuesto de 800 millones de colones.

“En el sur se puede tomar lo que es la marginal número uno. Por la parte norte tenemos dos calles, una conocida como la calle Los Perfumes para el pase de vehículos livianos y la otra es por un sector que se llama el sector Montecillos”, detalló uno de los técnicos que supervisa la obra.

Se estima que los trabajos de esta obra podrían comenzar a inicios del año 2027, según lo informado. La velocidad en esa zona es alta a pesar del límite y los peatones y ciclistas cruzan con riesgo a diario.