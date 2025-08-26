Desde dentro del Saprissa confirmaron a principios de mes que se encontraban valorando la posibilidad de fichar un nuevo delantero, de hecho el mismo Erick Lonnis manifestó lo siguiente el pasado 1 de agosto:

“Ya nosotros tenemos monitoreados a un par de jugadores. No quisiera adelantar mucho hasta no finiquitar”.

Sin embargo, el mismo Erick Lonnis respondió esta mañana en 120 Minutos la pregunta que muchos morados le quieren hacer:

¿Qué pasó con el delantero?

“A mí me gusta ser sincero, está complicado porque le llegan a uno currículums, videos, y usted ya después se pone a ver y dice: este no es mejor que Sinclair, este no es mejor que lo que se puede desarrollar aquí, no es mejor que Ariel, no es mejor que Loría, y quieren cobrar dos veces más”.

Lonnis fue crítico del nivel de algunos de los extranjeros que llegaron en los últimos cinco años al fútbol nacional, pero para hacer ese apunte se basó en un análisis.

“Un porcentaje muy bajo es el que rinde, y no lo digo yo por decirlo, lo dicen los números. Estuvimos haciendo un análisis de cuántos extranjeros han pasado por los equipos grandes y hay una serie que ni siquiera ustedes se acuerdan los nombres”, mencionó.

El exguardameta morado optó por recordar fichajes pasados, momento en el que recordó cómo llegaron dos de los delanteros más importantes en la historia del Saprissa.