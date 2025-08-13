Un anuncio inesperado, Puntarenas decidió no jugar en el “Lito” Pérez su partido ante Alajuelense por la jornada 4 del Apertura 2025

¿Por qué?

La UNAFUT informó que el cambio de sede del partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense responde a una solicitud del club porteño, que no podrá contar con el VAR ni con la transmisión televisiva en su estadio habitual.

El Comité de Competición aprobó la petición durante su sesión ordinaria de este martes.

Además, según la documentación presentada por Puntarenas FC, los partidos que dispute como local se programarán en su estadio alterno, hasta que el equipo demuestre que su sede principal cumple con los requisitos de transmisión y uso del VAR.

El juego será el próximo 16 de agosto a las 6:00 p.m.