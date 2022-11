La noticia sacudió al mundo Barcelona el jueves con el anuncio en las redes sociales.

Gerard Piqué comunicó que le pondrá fin a su carrera como futbolista profesional y en la previa al compromiso con Almería por LaLiga .

Xavi opinó sobre su decisión de abandonar la actividad en medio de especulaciones por su retiro.

En conferencia de prensa, el entrenador respondió las consultas en torno a lo acontecido. “Focalizamos el partido de mañana para ganar los tres puntos, para meter algo más de presión al Madrid.

Y condicionado, claro, por la despedida de Gerard. Se merece todos los elogios del barcelonismo. La carrera que ha hecho”, comentó.

A su vez, remarcó: “Ha decidido poner punto y final a su trayectoria. Entiendo las circunstancias adversas. Se siente menos importante, menos útil, y lo normal es dar este paso a un lado. Demuestra una grandeza espectacular dando un paso al lado. Se merece todos los elogios y que el barcelonismo le honre como lo que es, una leyenda del club”.

“Para mañana es una motivación extra. Que la gente anime a Gerard, lo aplauda. Porque lo merece todo por esta carrera extraordinaria. Hay que intentar que sea un gran día para el club. El Barça sin él pierde liderazgo, compromiso. Es uno de los mejores centrales de la historia de este deporte”, sostuvo.

Por su parte, comentó qué fue lo que le dijo previo a la competencia en el verano: “Tuvimos una conversación. Lógicamente, privada. Ha sido uno de los días más difíciles de mi carrera como entrenador. Y ahora es un momento difícil. Ha sido compañero, le tengo un gran aprecio, pero nos ha pasado a todos. Es difícil gestionar”.

“ sincero y honesto. Él ha sido un ejemplo, pero fui honesto con él y las circunstancias han marcado que haya decidido poner el punto y final. Me quedo con la sensación de que ha tirado del carro cuando le ha tocado. Es un ganador y lo seguirá siendo allá donde vaya”, admitió.

En torno a las virtudes, remarcó: “Es valiente, competitivo, ganador. No tiene complejos ni miedos. Inteligente. Tiene una capacidad intelectual más de lo normal. Ha sido un buen compañero, un buen capitán desde que estoy yo aquí. No tengo nada que reprocharle. Simplemente, hay una cuestión futbolística. No ha sido nada personal, solo futbolístico”.

Además, respondió si es un alivio su salida. “Yo no tengo ningún problema con Gerard. Estoy diciendo que ha sumado, ni una mala cara. Sumando minutos con implicación. Es una decisión personal suya”, manifestó. “Yo he intentado ser honesto. Al final, el futbolista siempre cree que el culpable es el entrenador si no lo pones”, agregó.

“Son situaciones difíciles de digerir, pero va en el trabajo. La conversación que tuve con él es privada. Yo no voy a ser el que la cuente”, explicó Xavi. También contó cómo se enteró de su despedida: “Lo vas sabiendo porque esto es una familia, pero quien ha tomado la decisión es él”.

En tanto, continuó: “Está claro que es su decisión, su vida y su carrera y cualquier decisión que tome es respetada a cien por cien. Se ha ganado el derecho a elegir el qué y el cuándo”. Sobre la posibilidad que sea presidente, afirmó: “Gerard puede ser lo que él quiera por la personalidad y el liderazgo. Capacidad le sobra, sin duda”.

Y en cuanto al vínculo entre ambos, si ha tenido un deterioro desde su llegada al mando, indicó: “La relación es la misma que antes. No hay mala relación. Yo tengo que tomar decisiones por el bien del equipo y del club. Cuando no pones de titular a alguien que lo ha sido todo no gusta. Pero no se ha enfriado nada”.

Por otra parte, detalló cómo vive estas horas Piqué luego de anunciar su decisión. “Está tranquilo y está bien, muy sereno. He hablado también con el equipo”, mencionó. A su vez, reconoció que será prioritario sumar un central zurdo: “Vamos a ver qué prioridad hay. Como hay tiempo, planificaremos con Mateu, el presidente y Jordi Cruyff”.