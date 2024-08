Por medio de un comunicado de prensa, la WWE anunció el fallecimiento de una de sus estrellas.

Se trata de Sid Eudy. Nació en 1960 y murió el 26 de agosto del presente año.

Inició en WCW en 1989 y luchó contra grandes referentes como lo fueron The Steiner Brothers, The Road Warriors y The Four Horseman.

Debutó como Sid Justice en WWE y acompañó en el ring a estrellas como Hulk Hogan, The Undertaker y Shawn Michaels.

Era considerado alguien imponente y su gran altura ayudaba.

Ganó su primer título en Survivor Series 1996 y fue nuevamente campeón en 1997.

La empresa extendió sus condolencias y recordará para siempre el carisma y carrera de Eudy en los libros del wrestling.

Con información de: WWE.