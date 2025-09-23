Los wraps se presentan como una opción culinaria práctica, rápida y altamente personalizable para comidas informales o nutritivas, según explica el chef Julián Sánchez.

Este platillo permite la utilización de diversos tipos de carnes, desde pollo y res hasta alternativas vegetarianas, enrolladas en tortillas de harina o maíz.

La clave para un wrap exitoso está en la elección de sabrosos rellenos frescos, como vegetales crocantes, y la acompañamiento de salsas caseras que realzan el sabor, convirtiéndolo en una solución ideal para el día a día.