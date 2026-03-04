Wine Fest abre sus puertas: conozca cómo participar en la celebración del vino

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Pablo Formal y la experta en vinos Cristina chaverri anunciaron el Wine Fest, un festival de vinos que se realizará el viernes y sábado en Nebula Center, Heredia. Con más de 150 etiquetas para degustar, el evento busca romper la connotación de que el vino es solo para ocasiones especiales.

Cristina demostró cómo descorchar correctamente un vino tinto: cortar la cápsula con tres cortes, insertar el sacacorchos en el centro del corcho y extraerlo delicadamente, evitando que suene.

Habrá vino blanco, tinto, espumoso y rosado con maridaje de quesos y jamones.