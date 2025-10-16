William nos lleva a conocer la hermosa “Casa Castillo”

El periodista William Bonilla se adentra en un espacio singular conocido como la “Casa Castillo”, un lugar que ha captado la atención por su arquitectura particular y su atmósfera encantadora.

Esta casa, ubicada en medio de un entorno cotidiano, sorprende por su belleza y detalle y aunque su nombre es coloquial, el impacto visual y emocional que causa en quienes la visitan es notable.

Gracias a la generosidad de la familia Ávila, se permite a los espectadores conocer este rincón especial. La nota invita a reflexionar sobre cómo el diseño también puede contar historias.