Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

WhatsApp prueba una nueva función que permitiría reproducir los estados a doble velocidad, una opción que busca agilizar la visualización de videos dentro de la aplicación.

¿Cómo funcionaría?

La herramienta, por ahora en prueba para iPhone, permitirá que los usuarios reproduzcan un estado en velocidad 2X al mantener el dedo pulsado sobre el lado derecho de la pantalla.

Al retirar el dedo, el video regresará de forma automática a su velocidad habitual.

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Similar a plataformas como Instagram y TikTok

La función tiene un funcionamiento similar al de opciones que ya ofrecen plataformas como Instagram, TikTok y YouTube para acelerar la reproducción de contenido.

WhatsApp todavía no ha confirmado una fecha para el lanzamiento general de esta herramienta, pero se espera que llegue próximamente a todos los usuarios.