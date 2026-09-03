WhatsApp anuncia cambio drástico en la manera de ver mensajes

WhatsApp prepara un nuevo diseño para el menú de reacciones en iPhone, con el efecto de transparencia Liquid Glass que Apple incorporó en su lenguaje visual.

¿De qué se trata?

La novedad apareció en la beta 26.35.10.16 para iOS, disponible mediante TestFlight para un grupo limitado de usuarios. El cambio modifica la apariencia del menú que aparece al mantener presionado un mensaje.

Con este rediseño, la bandeja de reacciones tendrá un fondo translúcido que permitirá ver parcialmente el contenido del chat detrás. El mismo tratamiento visual llegará al menú contextual, donde aparecen opciones como responder, copiar, reenviar o eliminar mensajes.

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¿Qué cambia?

La modificación será únicamente estética. WhatsApp no cambiará la forma de reaccionar a los mensajes ni añadirá nuevas funciones, sino que adaptará estos controles al estilo visual de Apple. El efecto funcionará tanto en el modo claro como en el modo oscuro.

Por ahora, WhatsApp no confirmó cuándo llegará el nuevo diseño a todos los usuarios de iPhone. La compañía también prueba cambios con Liquid Glass en otros elementos de la aplicación, como la barra de navegación, el editor de dibujo y el reproductor de video.