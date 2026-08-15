WhatsApp le lanzará una alerta antes de que caiga en una estafa

WhatsApp está probando una nueva función de seguridad llamada Scam Alert, diseñada para detectar posibles estafas y advertir al usuario antes de que responda o interactúe con un mensaje sospechoso.
La herramienta utilizará inteligencia artificial para analizar determinados mensajes, especialmente aquellos enviados desde números que el usuario no tiene guardados. El sistema buscará patrones asociados con intentos de fraude y, si identifica señales de riesgo, mostrará una advertencia dentro de la conversación.
Le puede interesar: Dos fuertes terremotos sacuden Indonesia en un mismo
La alerta permitirá al usuario detenerse antes de compartir información, seguir instrucciones, responder o realizar alguna acción solicitada por el desconocido.
Meta asegura que el análisis se realizará directamente en el teléfono, por lo que el contenido de las conversaciones utilizado para detectar posibles estafas no será enviado a sus servidores. De esta manera, la compañía busca mantener el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.
Por ahora, Scam Alert se encuentra en fase de pruebas con un grupo limitado de usuarios, por lo que todavía no está disponible de manera general.