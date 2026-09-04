Waston y Newton, las principales dudas del Clásico Nacional

Kendall Waston y Newton Williams son las principales dudas en el Deportivo Saprissa para el clásico de este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto, luego del último entrenamiento del equipo morado en el Estadio Ricardo Saprissa.

El técnico Hernán Medford indicó que la decisión sobre la participación de ambos futbolistas podría tomarse hasta media hora antes del partido, mientras el equipo se prepara para una seguidilla de cinco partidos en 15 días.

Saprissa llega al clásico como líder del Torneo de Apertura 2026 y con la confianza de su entrenador, quien afirmó que el primer lugar no es producto de la suerte sino de la capacidad del equipo.