Escrito por: Eduardo Troconis.

El futuro de Washington Ortega parece seguir ligado a Liga Deportiva Alajuelense. El portero uruguayo, actual titular indiscutible con 34 partidos consecutivos defendiendo el arco manudo, ya negocia con el club la renovación de su contrato, que finaliza en diciembre de este año.

En declaraciones recientes, Ortega dejó claro su deseo de continuar en Costa Rica, asegurando que la comodidad y bienestar de su familia pesan tanto como lo deportivo:

“Estamos hablando, yo estoy contento, mi familia está bien también. Hay que hablar y ver”.

El arquero reveló que rechazó una oferta importante del extranjero para permanecer en el equipo rojinegro:

“Sí, es real, hubo una oferta muy importante en la cual dijimos que no por muchas cosas… también por el tema familiar. Era algo importante, sobre todo económicamente, pero ahí estamos viendo qué pasa”.

La intención de ambas partes es cerrar un nuevo acuerdo que lo vincule al club al menos hasta 2027, consolidando su papel como pieza clave en todas las competencias oficiales.

Ortega será titular este fin de semana cuando Alajuelense visite a Puntarenas FC por la jornada cuatro del campeonato nacional, manteniendo su racha continua bajo los tres palos.