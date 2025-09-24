Escrito por: Eduardo Troconis.

Buenas noticias para el Deportivo Saprissa: el delantero Warren Madrigal volvió este martes a entrenar con el resto del plantel, tras más de tres meses fuera de las canchas por una fractura de peroné sufrida en la Copa Oro ante Surinam.

¿Qué opinan desde Saprissa?

“Es una gran alegría, entendiendo cuál es su carácter, su temperamento y personalidad. Él es un jugador muy competitivo”, señaló Vladimir Quesada, entrenador morado.

El proceso de recuperación

Último partido: Copa Oro 2025 vs Surinam.

Más de tres meses de ausencia.

El propio Madrigal confesó que vivió el proceso con fe y positivismo: “Son pruebas que le pone Dios a uno y uno tiene que tomarlas de la mejor manera”.

Su carrera reciente

En su etapa previa en Costa Rica fue tricampeón nacional con Saprissa.

En 2024 jugó en el Valencia Mestalla: 18 partidos, 8 goles y 3 asistencias.

Ahora, con el alta médica y entrenando a la par de sus compañeros, el regreso oficial de Warren Madrigal a la competencia es solo cuestión de días.