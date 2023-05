El alpinista nacional Warner Rojas preocupó a los ticos en esta mañana, luego de saber que fue evacuado de emergencia ya que no se sentía bien de salud.

Ante ello, en sus redes sociales lanzó un mensaje.

“Lamentablemente no pude poner la bandera de Costa Rica en la cumbre más alta del mundo, no me sentía en mi mejor momento”, dijo el costarricense.

Asegura que el Everest le enseñó una lección de humildad, de aferrarse a los sueños, por lo que ya estuvo buscando contactos para elaborar un plan de entrenamiento en aras de cumplir sus próximos objetivos.

Según informaciones, Rojas afirmó no sentirse bien en cierto momento escalando, empezó a moverse muy lento. Debido a esto, lo trasladaron en helicóptero a un centro médico en Katmandú, Nepal.

Agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo.