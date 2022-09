Luego de unos cuantos rumores desmentidos por ambas partes, Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron después de ocho años de matrimonio y dos hijas en común, Francesca e Isabella. Fue la empresaria la que lo informó en la tarde del jueves mediante un escueto comunicado en sus redes sociales.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió acompañado de su firma: “Wanda”.

Además, la empresaria borró las fotos de su feed en las que aparecía el futbolista y solo pueden verse postales de sus diferentes emprendimientos profesionales y del día a día con sus hijos. Por su parte, Icardi todavía no se manifestó en redes y en su caso sí guarda imágenes junto a su esposa.

Hace casi un año, el pasado 16 de octubre, trascendió el affaire entre Mauro Icardi y la actriz Eugenia La China Suárez y desde entonces la pareja estuvo inmersa en turbulencias y reconciliaciones. A principios de agosto, la empresaria viajó a la Argentina y trascendió un audio suyo que entre los motivos de su presencia en el país estaba la firma del divorcio, algo que fue eventualmente desmentido.

Desde entonces, el la sorprendió con sus hijas en Miami donde la rubia inauguró un local de su línea de cosmética y viajaron juntos a Turquía, donde el futbolista firmó contrato con el Galatasaray para continuar con su carrera. Por estos días, Wanda reside en Argentina, donde cumple sus compromisos laborales como una de las investigadoras de ¿Quién es la Máscara?, el programa de Telefe que conduce Natalia Oreiro. Y todo parecía haberse acomodado una vez más entre ellos.

Sin embargo, en las últimas horas volvieron los mensajes contradictorios en las redes sociales que podían insinuar una nueva crisis. En una de sus historias de Instagram, Wanda compartió con sus casi 15 millones de seguidores una captura de pantalla en la que presagiaba su fin de año respecto a su signo del zodíaco. “¿Cómo terminarás este 2022? Sagitario: soltera”, se lee en la foto que replicó la empresaria y que captó la instagrammer Juariu. Al poco tiempo, la publicación había sido borrada.

Del otro lado del mundo, Icardi también se refirió al tema, abriendo el juego de preguntas y respuestas en sus redes sociales. “¿Estás separado de Wanda?”, le preguntó un usuario. A lo que Icardi respondió: “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”, señaló terminante. Y se refirió a los constantes rumores de crisis entre ambos.

“Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos le vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda Nara”, agregó Icardi en una publicación de las últimas horas. Lo dicho, todavía no se manifestó sobre el terminante posteo de la madre de sus hijas.