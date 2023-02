La investigación del técnico señaló que 7 de los 11 equipos que enfrentó herediano el torneo anterior recibieron rojas contra los florenses, solo Grecia, Guadalupe y Guancasteca no.

Paulo César Wanchope ganó el duelo ante Jafet Soto, el técnico salió contento por el resultado pero si preocupado por las decisiones arbitrales.

Sin embargo, Chope hizo una promesa a su presidente y a la afición brumosa, que será la última vez que hable de este tema.

“Don Leo me sugirió no hablar más de los árbitros, voy a hablar por última vez de este tema y no volvemos a tocarlo nunca más, se lo prometo don Leo y a la afición en general”.

Wanchope antes de empezar el trabajo de preparar el partido se puso a unir estadísticas de expulsiones a favor y en contra del equipo Herediano.

“Hay unos datos que me llevaron a mí a preparar este partido”.

Wanchope encontró que los rivales que enfrentaron a Herediano el torneo anterior terminaron con 1 o 2 expulsiones en sus juegos particulares.

“Por ejemplo, Herediano la temporada pasada de los 18 partidos jugados en temporada regular, en 8 de ellos los rivales salieron con 1 o 2 expulsados, eso me llevó a decirle a mis muchachos que estén tranquilos, no reclamemos, tratemos de hacer las entradas que hay que hacer, ese dato incide en la preparación que hay que hacer durante la semana”.

Además la investigación del técnico brumoso señaló que ni Guadalupe, Grecia y Guanacaste recibieron rojas al jugar contra los florenses.

“7 de los 10 rivales del Herediano finalizaron los partidos con menos de 11 jugadores, Santos, Sporting, Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Puntarenas y San Carlos sufrieron expulsiones frente a Herediano, ¿Estamos? Guadalupe, Grecia y Guanacaste no recibieron rojas en sus partidos contra Herediano”.

Wanchope continuó explicando por qué utilizó este dato para el juego de este domingo y argumentó que así como la mayoría de sus rivales se vieron diezmados con jugadores menos, Herediano solo en 3 juegos quedó en desventaja.

“Herediano solo tuvo expulsiones en tres partidos, esos datos me da a mi para preparar el partido, para prepararlo bien, para tomar ese dato estadístico, casualidad o no , es un dato importante para yo prepararme y preparar a los muchachos, por eso mi disconformidad que no se diera el dato que se dio la temporada pasada”.

Chope finalizó su argumentación con estadísticas señalando que ya no hablará más de los árbitros.

Conferencia completa de Paulo César Wanchope: