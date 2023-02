El técnico Cartaginés no se guardó nada y aseguró que él no es Jeaustin Campos para poder decir todo lo que dijo la semana pasada, señalando que no pasó nada con eso.

Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Paulo César Wanchope salió molesto y preocupado por lo mostrado por el arbitraje en el juego ante Saprissa.

“Debiendo para nada, el equipo muy bien, hicieron al 100% lo que se había planificado, pero hay decisiones que a veces uno se extraña y yo creo que nunca he hablado del arbitraje pero si es importante decirlo, el partido pasado contra Puntarenas dos goles clarísimos en fuera juego, no dije nada, pero hay una presión importante contra los árbitros y hoy se vio muy claro, sin faltar el respeto”

Wanchope reclamó que el técnico morado llamó incompetente a un árbitro y no pasó nada.

“Tan inocente no puedo ser, la semana pasada le dijeron incompetente a un arbitro y vea lo que está pasando, más de una vez nos cortaron la jugada y ese penal no fue penal”.

Chope pidió que lo oigan y señaló que las situaciones sean parejas para todos.

“En Puntarenas no dijo nada, dos goles fuera de juego, ahí no puede haber duda de nada, ojalá me escuchen o me sancionen o algo lo que sea, pero bueno parejo para todos”.

El técnico brumoso finalizó su reclamo con una frase curiosa señalando todo lo que puede decir Jeaustin Campos.

“Tengo que hablar, no soy Jeaustin, el tiene no se cuantos campeonatos y puede levantar la voz y decir todo lo que dijo la semana pasada, yo no tengo tantos campeonatos, voy a hablar si puedo hablar y para la próxima que se pongan vivos los árbitros”.

Conferencia completa: