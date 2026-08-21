Wanchope enfrentará 3 partidos decisivos en su primera semana como DT del Herediano

Wanchope enfrentará tres partidos decisivos en su primera semana como director técnico del Herediano, con solo un asistente al cuadro florense.

El nuevo entrenador del equipo florense asume el desafío con un cuerpo técnico reducido en su etapa inicial.

Gustavo Pérez, gerente deportivo Herediano, comenta que “es labor nuestra, más del Herediano, donde ya hay un estilo, una cultura ya muy definida”.

El técnico costarricense deberá afrontar un calendario exigente en sus primeros días al frente del club.