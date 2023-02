Andrés Soto Solís

Paulo César Wanchope fue aplaudido en el Morera Soto, el técnico brumoso no se guardó nada para competir de tú a tú contra la Liga de Carevic.

“Hoy fue un partido que fuimos constantes en defensa y con la pelota, tuvimos llegada, viendo el contexto con la poca preparación contra el líder hubo un buen rendimiento, ahora toca recuperarse bien y preparar el partido contra Grecia en casa”.

Para Chope tanto Cartaginés y Alajuelense serán dos equipos que pelearán por el campeonato.

“Hoy fue un buen espectáculo de dos equipos que van a estar peleando el campeonato”.

El equipo brumoso no pasaba por su mejor nivel, sin embargo desde Cartaginés confiaron en Wanchope y le dieron un voto de confianza para seguir.

“Agradezco a la institución que me diera esa oportunidad para seguir, la presión existe, queremos clasificar y pelear ese campeonato”.

Cartaginés descansó menos que Alajuelense, situación que destacó el estratega brumoso, sin embargo dijo no querer entrar en polémicas y que su equipo compitió bien.

“No quiero entrar en controversias, es mejor no entrar en ese tema, es lo que hay, tampoco fue determinante, no perdimos el partido por tener menos descanso, tuvimos un buen partido y la Liga es un equipo constante, nosotros no perdimos porque descansamos menos, fue porque Alajuelense hizo bien las cosas”.

Para la segunda ronda el reto de Cartaginés es mayor con un Herediano que tiende a despertar en estas fases del campeonato, un Sporting que lucha por clasificar y la constancia de Alajuelense y Saprissa.

“Para la segunda ronda vamos bien, de esta pequeña tormenta salimos fuertes y vamos a seguir luchando y mejorando, no es fácil comportarse de la manera que se comportaron los muchachos en estos días”.

Wanchope quiere evitar las polémicas y señala que está concentrado en su club.

“Para Jafet le puedo decir y a Juan Carlos Retana que Dios los bendiga y los ilumine con mucha sabiduría, creo que hay que tener argumentos para discutir y ellos no la tienen, a Jafet lo conozco hace mucho tiempo y no voy a perder más tiempo con él, lo que hemos sabido de su vida personal no ha dejado nada bueno, yo ya estoy concentrado en mi club que es Club Sport Cartaginés”.

Chope es un ídolo y quizás la máxima figura del Herediano en su historia, el ahora técnico reiteró en múltiples ocasiones que sigue respetando a la institución y a su afición.

“Lo que es Jafet y lo que él y el presidente hacen no se si representarán a todos los heredianos. Hablar de él no tiene sentido. Estamos acá para hablar de fútbol y ver de que manera le puedo aportar al fútbol nacional. Que peleen solos. No tengo porque responderles, las cosas se ven por si solas”.

Por último Wanchope agradeció a los manudos por el respeto mostrado en el estadio.

“Quiero agradecer a la afición de Liga Deportiva Alajuelense por ese apoyo, por los aplausos, es la afición costarricense, yo siempre he respetado a las aficiones, yo siempre lo agradezco muchísimo”.