Escrito por: Eduardo Troconis.

Walter Centeno está de regreso en el campeonato nacional. La Asociación Deportiva San Carlos oficializó la contratación del exseleccionado y entrenador costarricense como su nuevo director técnico para los torneos de Apertura 2025 y Clausura 2026.

Centeno, con amplia experiencia en el banquillo y recordado por su estilo de juego, llega acompañado de Sandro Alfaro, quien será su asistente técnico. Alfaro ya tuvo un paso exitoso por los Toros del Norte y fue parte del cuerpo técnico que conquistó el histórico título en el Clausura 2019.

El presidente del club, Luis Carlos Chacón, presentó esta mañana a Centeno ante el plantel. El estratega asumirá este mismo jueves su primer entrenamiento y será presentado oficialmente en conferencia de prensa.

La institución norteña destacó que la llegada de Centeno responde al objetivo de fortalecer su proyecto deportivo y encarar con ambición el Apertura 2025.