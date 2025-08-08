La temporada de eventos de fin de año en Costa Rica se enciende nuevamente con una de las tradiciones más queridas del país: ¡Los Toros del 6!

Luego del rotundo éxito del 2024, año en que los TOROS DEL 6 se consolidaron como los favoritos de los costarricenses, este 2025 regresamos con más fuerza, más alegría y el mejor humor que nos caracteriza: una propuesta enfocada en la familia, la tradición y el humor sano, con entretenimiento para todas las edades.

“Para nosotros es un orgullo ser parte de esta tradición que une a Costa Rica cada fin de año. En diciembre, la fiesta de los toros se volverá a vivir en cada hogar, a través del mejor humor, la calidad y variedad que solo TOROS DEL 6 puede garantizar”, asegura Annette Mejías Gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas.

FECHAS Y HORARIOS

Desde el 25 de diciembre de 2025 hasta el 04 de enero de 2026, los televidentes de Canal 6 y los asistentes al Centro de Eventos Pedregal tendrán la oportunidad de vivir esta fiesta taurina como nunca antes:

Toros de la tarde:

25, 27, 29, 31 de diciembre y 02 de enero: de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

04 de enero: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Toros de la noche:

26, 28, 30 de diciembre, 01 y 03 de enero: de 7:30 p.m. a 10:00 p.m