Tras su exitoso retorno en 2024, el icónico desfile de Victoria’s Secret vuelve a la pasarela el 15 de octubre de 2025 en Nueva York. La marca confirmó su regreso con un video en redes sociales que muestra a modelos diciendo “Lights, Camera, Angels”, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Este año, el show promete una vez más una pasarela inclusiva y diversa, con modelos de diferentes edades, tallas y orígenes. Se espera la participación de artistas musicales, siguiendo el formato del año anterior, que contó con actuaciones de Lisa de BLACKPINK y Cher.

El evento será transmitido en vivo a través de plataformas como Amazon Prime Video y las redes sociales oficiales de Victoria’s Secret, permitiendo que los fanáticos de todo el mundo disfruten del espectáculo.

La noticia causó mucha emoción en los fanáticos de este gran show de moda.